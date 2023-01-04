Врач высказался о возможности пандемии гриппа в России

Своими соображениями о заболевании поделился в беседе с ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По словам эксперта, вариант гриппа В уже начал циркулировать в России и с течением времени, несомненно, вытеснит вариант А. Причем протекает первый вариант заболевания не менее тяжело, чем второй.

Однако, по мнению Гинцбурга, распространение нового варианта гриппа не приведет к пандемии в стране.

Эксперт отметил, что вариант гриппа А (свиной грипп) больше на слуху, поскольку он бывает пандемическим. Вариант же гриппа В, по сути, уже много лет циркулирует по стране и вызвать пандемию не может, поскольку это «фактически человеческий грипп», заявил Гинцбург.

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