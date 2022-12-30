Иммунолог рассказала о смертельных осложнениях гриппа

"Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа", — объяснила специалист.