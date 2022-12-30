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2 часа назад

Иммунолог Скорпилева рассказала о смертельных осложнениях гриппа

Мира Маркина

После гриппа могут возникать инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты. Об этом URA.RU рассказала иммунолог Зоя Скорпилева.

Иммунолог рассказала о смертельных осложнениях гриппа
Фото: PxherePxhere

"Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа", — объяснила специалист.

Скорпилева отметила, что защитить организм от смертельных последствий может вакцинация. Прививка, по ее словам, не спасет от самого заболевания, но от осложнений, которые грозят летальным исходом, защищает эффективно.

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