Иммунолог рассказала о смертельных осложнениях гриппа

После гриппа могут возникать инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты. Об этом URA.RU рассказала иммунолог Зоя Скорпилева.
"Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа", — объяснила специалист.
Скорпилева отметила, что защитить организм от смертельных последствий может вакцинация. Прививка, по ее словам, не спасет от самого заболевания, но от осложнений, которые грозят летальным исходом, защищает эффективно.
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