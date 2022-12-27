Врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости свиным гриппом

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что пик заболеваемости свиным гриппом в России наступит в Новый год. Подробностями эксперт поделился в беседе с телеканалом "Звезда".
По мнению медика, после Нового года заболеваемость пойдет на спад, поскольку многие люди отправятся на каникулы:
"Второй пик будет опять на повышение, до какой степени — зависит от уровня коллективного иммунитета, после возвращения с зимних каникул".
При этом Жемчугов отметила, что уровень коллективного иммунитета к свиному гриппу низкий, поэтому его течение может проходить тяжелее.
Интенсивность новых вспышек вируса будет зависеть от его развития и уровня вакцинации населения, добавил медик.