Диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Известиями" рассказала, как снизить чувство тяжести в животе во время праздников.

Медик порекомендовала заедать вредную пищу овощами, а также стараться не переедать:

"Чувство тяжести в основном возникает из-за употребления большого количества углеводной, жирной, соленой и пряной пищи".

Чтобы сбалансировать питание, диетолог посоветовала заедать жирные блюда легкими овощами – салатами из капусты, огурцами, редиской.

"Таким образом, тяжёлую пищу мы будем перекладывать слоем клетчатки, которая тем самым будет запускать перистальтику желудочно-кишечного тракта. Соответственно, опорожнение желудка будет происходить быстрее, за счёт чего чувство тяжести в животе исчезнет".

В заключение Тихомирова также добавила, что важно выпивать много воды, а вот от сладких напитков лучше отказаться.