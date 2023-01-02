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18 минут назад

Диетолог Тихомирова рассказала, как избавиться от тяжести в животе во время праздников

Мира Маркина

Диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Известиями" рассказала, как снизить чувство тяжести в животе во время праздников.

Медик порекомендовала заедать вредную пищу овощами, а также стараться не переедать:

"Чувство тяжести в основном возникает из-за употребления большого количества углеводной, жирной, соленой и пряной пищи".

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Чтобы сбалансировать питание, диетолог посоветовала заедать жирные блюда легкими овощами – салатами из капусты, огурцами, редиской.

"Таким образом, тяжёлую пищу мы будем перекладывать слоем клетчатки, которая тем самым будет запускать перистальтику желудочно-кишечного тракта. Соответственно, опорожнение желудка будет происходить быстрее, за счёт чего чувство тяжести в животе исчезнет".

В заключение Тихомирова также добавила, что важно выпивать много воды, а вот от сладких напитков лучше отказаться.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог Дюваль рассказала, кому нельзя есть холодец.

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