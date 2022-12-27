Диетолог Дюваль рассказала, кому нельзя есть холодец

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, при каких болезнях стоит воздержаться от употребления холодца.
"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – отметила медик.
Кроме того, диетолог посоветовала отказаться от холодца пациентам с панкреатитом и мочекаменной болезнью.
Здоровым людям врач рекомендовала употреблять холодец вместе с острыми соусами, чтобы улучшить его переваривание. Помимо прочего, медик посоветовала снизить калорийность холодца, заменив свинину на говядину или приготовив холодец из рыбы.
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