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57 минут назад

Диетолог Дюваль рассказала, кому нельзя есть холодец

Мира Маркина

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, при каких болезнях стоит воздержаться от употребления холодца.

"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – отметила медик.

Кроме того, диетолог посоветовала отказаться от холодца пациентам с панкреатитом и мочекаменной болезнью.

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Здоровым людям врач рекомендовала употреблять холодец вместе с острыми соусами, чтобы улучшить его переваривание. Помимо прочего, медик посоветовала снизить калорийность холодца, заменив свинину на говядину или приготовив холодец из рыбы.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог Макиша рассказала, как избежать несварения в новогоднюю ночь.

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