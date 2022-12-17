Диетолог рассказала, как избежать несварения в новогоднюю ночь

Диетолог Марина Макиша в беседе с Life.ru раскрыла несколько правил, которые следует соблюдать во время новогоднего ужина, чтобы избежать несварения.

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По словам эксперта, пищу стоит употреблять в определенном порядке. Лучше всего начать трапезу с зелени и овощей – в этих продуктах много клетчатки, которая помогает пищеварению и утоляет аппетит.

Затем можно перейти к мясной или рыбной нарезке: белок поможет усилить выработку пищеварительных ферментов.

Чтобы меню было более полезным, Макиша посоветовала добавить в него салат "Ташкент" с говядиной и дайконом. Для любителей "Селедки под шубой" также есть совет: чтобы салат получился менее тяжелым и не таким калорийным, стоит сократить количество картошки и майонеза – разницы вы не почувствуете. При желании майонез и вовсе можно заменить соусом из горчицы, сметаны и уксуса.