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4 часа назад

Диетолог Поташева: голодание перед Новым годом может привести к панкреатиту и воспалению

Мария Каткова

Гастроэнтеролог и диетолог Алена Поташева предупредила об опасности голодания перед Новым годом. Об этом она сообщила в эфире программы "О самом главном".

Эксперт отметила, что голодание не подготовит ЖКТ к тому, что в канун праздника будет употребляться много жирной пищи и алкоголя. Также резкое падение веса может спровоцировать выход камня в желчные протоки у тех, кто страдает желчекаменной болезнью. Из-за этого может появиться реактивный панкреатит.

Врач рассказала, как похудеть перед Новым годом и удержать вес

Также из-за голодания существует риск воспаления двенадцатиперстной кишки, так как в этом органе также есть желчные протоки.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала правильный ночной перекус.

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