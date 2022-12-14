Гастроэнтеролог и диетолог Алена Поташева предупредила об опасности голодания перед Новым годом. Об этом она сообщила в эфире программы "О самом главном".

Эксперт отметила, что голодание не подготовит ЖКТ к тому, что в канун праздника будет употребляться много жирной пищи и алкоголя. Также резкое падение веса может спровоцировать выход камня в желчные протоки у тех, кто страдает желчекаменной болезнью. Из-за этого может появиться реактивный панкреатит.