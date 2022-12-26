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3 часа назад

Диетолог Соломатина заявила об опасности передозировки витамина C

Катерина Саломе
Елена Соломатинаэксперт

Витамин С укрепляет иммунную систему и предохраняет ее от вирусов и бактерий. Но его бесконтрольный прием может нанести вред. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог заявила об опасности передозировки витамина C
Фото: pixabay.compixabay.com

Чрезмерное употребление витамина С может привести к аллергическим высыпаниям на коже, отеку Квинке, болям в животе, рвоте, диарее и камнях в почках, рассказала эксперт. При этом она подчеркнула, что передозировка возможна лишь в случае приема вещества в виде таблеток.

"Передозировки этим витамином из продуктов питания практически не бывает, потому что невозможно столько съесть. Это реально, только если принимать препараты"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Правда ли, что витамин C преобразит ваше лицо

Врач не рекомендует принимать витамин С без назначения специалиста. Доктор должен сначала проверить уровень вещества в организме, взяв анализ крови, уточнила она.

Ранее мы писали о том, как распознать дефицит витаминов в организме.

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