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2 часа назад

Диетолог Залетова рассказала, кто лучше всего переносит алкоголь

Мира Маркина

Повышенная толерантность к алкоголю свойственна людям с большим весом. Об этом диетолог Татьяна Залетова сообщила РИА Новости.

Лучше всего на спиртные напитки реагирует организм людей с большим весом, рассказала специалист. Поэтому тем, кто худеет, нужно быть осторожными: человек может привыкнуть, что может пить много, на фоне диеты плохо воспримет и дозу гораздо меньше обычной.

Диетолог подчеркнула, что на переносимость спиртного влияет, в первую очередь, способность печени его перерабатывать. Когда алкоголь попадает в организм человека, он превращается в ацетон, но из-за работы печени не наносит такого вреда, как непосредственно ацетон.

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Кроме того, отметила Залетова, европейцы воспринимают алкоголь лучше, чем, например, представители монголоидной расы: якуты, буряты. По ее словам, европейцы лучше адаптированы к спиртному, так как раньше получили к нему доступ.

Ранее нарколог Холдин рассказал, как сделать вред алкоголя минимальным.

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