Врач объяснила, как избежать панкреатита после новогодних застолий

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, каким образом можно предупредить развитие опасного панкреатита, несмотря на обильные застолья. Слова эксперта передает Москва 24.
По мнению специалиста, за стол не нужно садиться голодным и пытаться съесть сразу все. Также не стоит налегать на спиртное. Все это может стать причиной развития панкреатита.
"Если вы сами хозяйка, значит, не нужно столько готовить. Надо рассчитать, кто придет и какие салаты будет есть, и не делать их слишком много", – рекомендует Нурия Дианова.
Достаточно приготовить один традиционный салат с майонезом, а остальные блюда сделать более легкими.
Врач не советует сочетать алкоголь с жирной пищей и рекомендует пить меньше. При этом от тортов в новогоднюю ночь также стоит отказаться.
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