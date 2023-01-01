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56 минут назад

Врач объяснила, как избежать панкреатита после новогодних застолий

Катя Кобышева

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, каким образом можно предупредить развитие опасного панкреатита, несмотря на обильные застолья. Слова эксперта передает Москва 24.

Врач объяснила, как избежать панкреатита после новогодних застолий
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению специалиста, за стол не нужно садиться голодным и пытаться съесть сразу все. Также не стоит налегать на спиртное. Все это может стать причиной развития панкреатита.

"Если вы сами хозяйка, значит, не нужно столько готовить. Надо рассчитать, кто придет и какие салаты будет есть, и не делать их слишком много", – рекомендует Нурия Дианова.

Достаточно приготовить один традиционный салат с майонезом, а остальные блюда сделать более легкими.

Врач не советует сочетать алкоголь с жирной пищей и рекомендует пить меньше. При этом от тортов в новогоднюю ночь также стоит отказаться.

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