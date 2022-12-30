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46 минут назад

Врач объяснила, какие новогодние блюда нельзя есть пожилым

Катя Кобышева

Диетолог-эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, какие блюда не стоит употреблять пожилым людям. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды".

Врач объяснила, какие новогодние блюда нельзя есть пожилым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам врача, людям старшего поколения не нужно слишком сильно нагружать желудок. Молодому организму легче справиться с последствиями переедания.

"В новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, а также от очень жирных блюд и приготовленных во фритюре. К минимуму сведите и количество крепких спиртных напитков", – сказала Екатерина Иванникова.

После обильных застолий сильно возрастает риск развития острых приступов холецистита и панкреатита и даже отравления.

Также врач посоветовала ограничить употребление колбасы, лучше отдать предпочтение красной малосоленой рыбе, но тоже в меру.

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