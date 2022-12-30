Врач объяснила, какие новогодние блюда нельзя есть пожилым

Диетолог-эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, какие блюда не стоит употреблять пожилым людям. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды".
По словам врача, людям старшего поколения не нужно слишком сильно нагружать желудок. Молодому организму легче справиться с последствиями переедания.
"В новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, а также от очень жирных блюд и приготовленных во фритюре. К минимуму сведите и количество крепких спиртных напитков", – сказала Екатерина Иванникова.
После обильных застолий сильно возрастает риск развития острых приступов холецистита и панкреатита и даже отравления.
Также врач посоветовала ограничить употребление колбасы, лучше отдать предпочтение красной малосоленой рыбе, но тоже в меру.