Как избежать проблем с желудком после Нового года

После новогодних застолий многие жалуются на тяжесть в животе и проблемы в работе кишечника и желудка. Немудрено, ведь праздничный стол чаще всего изобилует жирными, жареными блюдами и большим количеством салатов с майонезными заправками – как же на это может отреагировать организм?
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, можно ли предотвратить проблемы с желудком после многочисленных застолий и как это сделать. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
Как можно сделать профилактику? На этот вопрос наш эксперт тоже ответил. По его словам, в таком случае будут актуальны специализированные препараты, которые помогут организму легче перенести переедание, если его вдруг невозможно избежать. Однако не так давно мы рассказывали, как правильно это сделать.