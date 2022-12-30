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1 час назад

Как избежать проблем с желудком после Нового года

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

После новогодних застолий многие жалуются на тяжесть в животе и проблемы в работе кишечника и желудка. Немудрено, ведь праздничный стол чаще всего изобилует жирными, жареными блюдами и большим количеством салатов с майонезными заправками – как же на это может отреагировать организм?

Как избежать проблем с желудком после Нового года
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, можно ли предотвратить проблемы с желудком после многочисленных застолий и как это сделать. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

В любом случае, в желудке всегда идет борьба двух факторов. Это агрессивный фактор (соляная кислота, с помощью которой переваривается пища) и защитная слизь. Как только нарушается баланс между этими двумя составляющими, возникает воспаление слизистой, и появляются боли. Чтобы избавиться от этого, важно не использовать симптоматические препараты.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как можно сделать профилактику? На этот вопрос наш эксперт тоже ответил. По его словам, в таком случае будут актуальны специализированные препараты, которые помогут организму легче перенести переедание, если его вдруг невозможно избежать. Однако не так давно мы рассказывали, как правильно это сделать.

Диетолог раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания

За 30 минут до новогоднего застолья имеет смысл принять ингибитор протонной помпы в дозировке 20 мг. Это защитит слизистую оболочку желудка. К нему я бы добавил ферментативный препарат в виде микрокаспул в дозировке 25 000 единиц.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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