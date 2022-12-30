Ученые нашли фактор, помогающий сохранить память в старости

«Мы обнаружили, что среди людей в возрасте 65 лет и старше демонстрировали лучшие когнитивные показатели те, кто владел животными более пяти лет, по сравнению с теми, у кого их не было или были, но менее пяти лет. Однако различий в когнитивных показателях между этими группами не было обнаружено, когда рассматривались участники моложе 65 лет», – отметили ученые.