Ученые нашли фактор, помогающий сохранить память в старости

Нейробиологи из Мичиганского университета выяснили, что помогает пожилым людям сохранить хорошую память. Статью с результатами исследования опубликовало издание The Journal of Aging and Health.
По данным исследования, пожилые люди, которые заботились о домашних животных более пяти лет, отличались более высокими когнитивными показателями по сравнению с теми, кто жил без животных.
Как отметили ученые, содержание домашних питомцев накладывает отпечаток на образ жизни, что непосредственно влият на состояние здоровья и уровень стресса.
В исследование приняли участие 20 тысяч человек, которые каждые два года проходили опросы с 2012 по 2016 год.
«Мы обнаружили, что среди людей в возрасте 65 лет и старше демонстрировали лучшие когнитивные показатели те, кто владел животными более пяти лет, по сравнению с теми, у кого их не было или были, но менее пяти лет. Однако различий в когнитивных показателях между этими группами не было обнаружено, когда рассматривались участники моложе 65 лет», – отметили ученые.