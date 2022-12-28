Ученые назвали привычки для комфортного старения

Ученые в университете Торонто провели исследование и выяснили, какие привычки влияют на комфортное старение. Об этом сообщается в International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Эксперты оценивали состояние участников эксперимента: смотрели на то, могут ли они себя обслуживать, в каком эмоциональном и психологическом состоянии они находятся. Они пытались выяснить взаимосвязь комфортного старения и семейного положения, возраста, пола, образа жизни, финансового состояния и социального положения.

В итоге ученые составили идеальный "портрет" человека, который будет стареть с комфортом. Это женщина с супругом и более высоким доходом, без ожирения, некурящая и занимающаяся интенсивной спортивной нагрузкой.

Отмечается, что речь идет именно об интенсивных нагрузках, так как легкие и умеренные не помогают при комфортном старении.