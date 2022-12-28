Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
3 часа назад

Ученые назвали привычки для комфортного старения

Мария Каткова

Ученые в университете Торонто провели исследование и выяснили, какие привычки влияют на комфортное старение. Об этом сообщается в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ученые назвали привычки для комфортного старения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперты оценивали состояние участников эксперимента: смотрели на то, могут ли они себя обслуживать, в каком эмоциональном и психологическом состоянии они находятся. Они пытались выяснить взаимосвязь комфортного старения и семейного положения, возраста, пола, образа жизни, финансового состояния и социального положения.

Какие вещи на рабочем месте провоцируют артрит

В итоге ученые составили идеальный "портрет" человека, который будет стареть с комфортом. Это женщина с супругом и более высоким доходом, без ожирения, некурящая и занимающаяся интенсивной спортивной нагрузкой.

Отмечается, что речь идет именно об интенсивных нагрузках, так как легкие и умеренные не помогают при комфортном старении.

Ранее сообщалось, что перечислены продукты, способствующие старению.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители