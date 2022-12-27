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58 минут назад

Какие вещи на рабочем месте провоцируют артрит

Мария Каткова

Медицина не стоит на месте и ученые выявляют новые способы лечения хронических заболеваний. Однако вместе с тем становится больше известно о причинах их появления. Действительно, некоторые болезни появились в современном мире благодаря гаджетам, автомобилям и общему изменению уровня жизни.

Какие вещи на рабочем месте провоцируют артрит
Фото: UnsplashUnsplash

Такое произошло и с артритом. Известно, что это заболевание может стать последствием травм, проблем с нервной системой, а также инфекционных нарушений. Ученые из больницы Бригам в Бостоне, США выяснили, что есть и другие причины, провоцирующие артрит. И они кроются в вашем рабочем месте.

Эксперты провели исследование и опубликовали его в научном журнале The BMJ. Они проанализировали данные более, чем десяти тысяч человек для того, чтобы выяснить причины артрита. Среди них было 4033 человека, страдающих артритом и 6485 человек без артрита.

Исследователи проверяли гипотезу о том, что курение может стать причиной заболевания. Однако они выяснили, что артрит связан не только с этой вредной привычкой. На самом деле, почти три четверти пациентов отметили, что они работали в месте, где было много пыли и выхлопных газов. И речь идет не только о заводах.

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Дело в том, что офисные сотрудники также сталкиваются с этой проблемой. Если в офисе работают недобросовестные уборщицы или он расположен в центре города, есть вероятность, что такие люди также подвержены заболеванию. В офисе может наблюдаться нехватка свежего воздуха и большое количество пыли. Все это сильно воздействует на легкие, в результате чего появляется артрит.

При этом, среди людей из выборки без артрита, было гораздо меньше тех, кто работал на промышленных предприятиях и в офисных помещениях. В результате чего ученые сделали вывод о том, что некоторые факторы могут спровоцировать артрит. Поэтому они посоветовали людям с вредными привычками отказываться от этого, чтобы не повышать вероятность заболевания.

Болезни и лекарства,
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