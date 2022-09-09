Директор Института лимфологии СО РАН Максим Королёв объяснил, в чем разница между артритом и артрозом. Об этом сообщает "Газета.ru".
По словам медика, важно обратить внимание, в какое время суток возникают болезненные ощущения:
"Как быстро понять, артрит у тебя или артроз? Всё, что связано с воспалением (артрит), болит утром, сопряжено с утренней скованностью, нестероидные противовоспалительные препараты помогают, нагрузка облегчает боль. При артрозах всё болит вечером, нагрузка не помогает, а ухудшает состояние, нестероидные противовоспалительные препараты малоэффективны".
Королев отметил, что артрит может начаться в любом возрасте. При этом пик заболеваемости приходится на 40 лет.
Врач также напомнил, что ревматические заболевания занимают четвертое место по случаям нетрудоспособности в мире.
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