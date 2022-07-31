Как защититься от ревматоиодного артрита

Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, которое поражает суставы и снижает качество жизни. Заболевание может развиться у любого человека любого пола и возраста, но чаще его диагностируют у людей 40-50 лет. Женщины сталкиваются с болезнью в 3-5 раз чаще, чем мужчины. "Рамблер" поговорил с Ольгой Малиновской, руководителем медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL и выяснил, как защититься от этой болезни.
До сих пор неясно, почему развивается ревматоидный артрит – болезнь нередко появляется внезапно после перенесенной инфекции, сильного стресса, гормональной перестройки.
Точные причины, вызывающие заболевание, неизвестны, а потому не существует рекомендаций, соблюдение которых может предотвратить развитие ревматоидного артрита.
Сначала признаки могут быть выражены не сильно и причинять минимальный дискомфорт, но со временем болезнь начнет прогрессировать, поражения суставов станут более масштабными, появятся сильные боли, проблемы с ходьбой и движениями, выполнение которых раньше не вызывало никаких проблем.
Диагноз «ревматоидный артрит» ставит ревматолог: он назначит необходимые анализы и обследования, результаты которых подтвердят наличие болезни или опровергнут ее. Лечения, способного избавить от заболевания навсегда, пока нет, но существует терапия, которая борется с воспалением в области суставов и помогает снимать болевые ощущения и противостоять разрушению тканей сустава. Схема лечения подбирается индивидуально для каждого пациента – то, что помогло одному, может оказаться малоэффективным для другого.
Медики сходятся во мнении, что ведение активного образа жизни и хотя бы минимальный уровень физической нагрузки помогает замедлить прогрессирование заболевания и отсрочить осложнения. Однако со спортом надо быть осторожным: слишком интенсивные нагрузки могут навредить.