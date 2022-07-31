Как защититься от ревматоиодного артрита

Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, которое поражает суставы и снижает качество жизни. Заболевание может развиться у любого человека любого пола и возраста, но чаще его диагностируют у людей 40-50 лет. Женщины сталкиваются с болезнью в 3-5 раз чаще, чем мужчины. "Рамблер" поговорил с Ольгой Малиновской, руководителем медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL и выяснил, как защититься от этой болезни.

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До сих пор неясно, почему развивается ревматоидный артрит – болезнь нередко появляется внезапно после перенесенной инфекции, сильного стресса, гормональной перестройки.

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Врачи говорят о так называемой ревматической триаде – трех главных факторах, влияние которых может провоцировать агрессию иммунитета к тканям собственных суставов и развитие болезни. Это генетическая предрасположенность, действие инфекционных агентов, а также внешние факторы – стресс, переохлаждение, эмоциональные переживания, эндокринные нарушения. Каждый из этих факторов по отдельности и их совместное действие вносят свой вклад в развитие ревматоидного артрита. При этом у каждого третьего пациента симптомы заболевания появляются на фоне полного здоровья.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Точные причины, вызывающие заболевание, неизвестны, а потому не существует рекомендаций, соблюдение которых может предотвратить развитие ревматоидного артрита.

Важно своевременно обратить внимание на симптомы ревматоидного артрита, не заниматься самолечением и не запускать болезнь. В том случае, если отмечается боль и припухлость в области суставов, а также «утренняя скованность», ограничивающая подвижность суставов. Кроме того, пациенты отмечают сильную слабость, усталость, нередко теряют в весе – эти признаки могут появиться еще до того, как пациенты начнут чувствовать проблемы с суставами.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Сначала признаки могут быть выражены не сильно и причинять минимальный дискомфорт, но со временем болезнь начнет прогрессировать, поражения суставов станут более масштабными, появятся сильные боли, проблемы с ходьбой и движениями, выполнение которых раньше не вызывало никаких проблем.

По статистике, изменения в анализах крови появляются за 5-7 лет до явных проблем с суставами и до установления диагноза. Важно не игнорировать появляющийся дискомфорт, а обращаться к врачу и своевременно обследоваться. Маркеры ревматоидного артрита доступны во многих лабораториях и «увидеть» их можно уже на стадии слабых и неопределенных жалоб.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Диагноз «ревматоидный артрит» ставит ревматолог: он назначит необходимые анализы и обследования, результаты которых подтвердят наличие болезни или опровергнут ее. Лечения, способного избавить от заболевания навсегда, пока нет, но существует терапия, которая борется с воспалением в области суставов и помогает снимать болевые ощущения и противостоять разрушению тканей сустава. Схема лечения подбирается индивидуально для каждого пациента – то, что помогло одному, может оказаться малоэффективным для другого.