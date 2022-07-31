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10 минут назад

Как защититься от ревматоиодного артрита

Даша Краснова
Ольга Викторовна Малиновскаяэксперт

Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, которое поражает суставы и снижает качество жизни. Заболевание может развиться у любого человека любого пола и возраста, но чаще его диагностируют у людей 40-50 лет. Женщины сталкиваются с болезнью в 3-5 раз чаще, чем мужчины. "Рамблер" поговорил с Ольгой Малиновской, руководителем медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL и выяснил, как защититься от этой болезни.

Как защититься от ревматоиодного артрита
Фото: unsplashunsplash

До сих пор неясно, почему развивается ревматоидный артрит – болезнь нередко появляется внезапно после перенесенной инфекции, сильного стресса, гормональной перестройки.

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Врачи говорят о так называемой ревматической триаде – трех главных факторах, влияние которых может провоцировать агрессию иммунитета к тканям собственных суставов и развитие болезни. Это генетическая предрасположенность, действие инфекционных агентов, а также внешние факторы – стресс, переохлаждение, эмоциональные переживания, эндокринные нарушения. Каждый из этих факторов по отдельности и их совместное действие вносят свой вклад в развитие ревматоидного артрита. При этом у каждого третьего пациента симптомы заболевания появляются на фоне полного здоровья.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Точные причины, вызывающие заболевание, неизвестны, а потому не существует рекомендаций, соблюдение которых может предотвратить развитие ревматоидного артрита.

Важно своевременно обратить внимание на симптомы ревматоидного артрита, не заниматься самолечением и не запускать болезнь. В том случае, если отмечается боль и припухлость в области суставов, а также «утренняя скованность», ограничивающая подвижность суставов. Кроме того, пациенты отмечают сильную слабость, усталость, нередко теряют в весе – эти признаки могут появиться еще до того, как пациенты начнут чувствовать проблемы с суставами.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Сначала признаки могут быть выражены не сильно и причинять минимальный дискомфорт, но со временем болезнь начнет прогрессировать, поражения суставов станут более масштабными, появятся сильные боли, проблемы с ходьбой и движениями, выполнение которых раньше не вызывало никаких проблем.

По статистике, изменения в анализах крови появляются за 5-7 лет до явных проблем с суставами и до установления диагноза. Важно не игнорировать появляющийся дискомфорт, а обращаться к врачу и своевременно обследоваться. Маркеры ревматоидного артрита доступны во многих лабораториях и «увидеть» их можно уже на стадии слабых и неопределенных жалоб.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Диагноз «ревматоидный артрит» ставит ревматолог: он назначит необходимые анализы и обследования, результаты которых подтвердят наличие болезни или опровергнут ее. Лечения, способного избавить от заболевания навсегда, пока нет, но существует терапия, которая борется с воспалением в области суставов и помогает снимать болевые ощущения и противостоять разрушению тканей сустава. Схема лечения подбирается индивидуально для каждого пациента – то, что помогло одному, может оказаться малоэффективным для другого.

Медики сходятся во мнении, что ведение активного образа жизни и хотя бы минимальный уровень физической нагрузки помогает замедлить прогрессирование заболевания и отсрочить осложнения. Однако со спортом надо быть осторожным: слишком интенсивные нагрузки могут навредить.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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