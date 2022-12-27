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43 минуты назад

Диетолог Соломатина раскрыла суточную норму мандаринов для детей и взрослых

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием "Вечерняя Москва" рассказала, сколько мандаринов в день можно есть без вреда для здоровья.

Диетолог раскрыла суточную норму мандаринов для детей и взрослых
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего медик напомнила: при злоупотреблении мандаринами человек рискует столкнуться с аллергией и обострением недугов ЖКТ. Медик посоветовала отказаться от этих фруктов пациентам, склонным к аллергическим реакциям и болезням желудочно-кишечного тракта.

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Для взрослого человека оптимально употреблять в день четыре мандарина:

"Если же за один присест употребить не менее десяти плодов, то даже у здорового человека это может спровоцировать негативную реакцию организма в виде тошноты или аллергии", – подчеркнула врач.

Детям следует давать не более двух мандаринов за раз, поскольку они больше склонны к аллергиям, заключила Соломатина.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара.

Новости,Елена Соломатина,
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