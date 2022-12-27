Мясников усомнился в пользе ферментов для новогоднего застолья

Врач и телеведущий Александр Мясников поставил под сомнение эффективность употребления ферментов перед праздничным застольем. Своим мнением эксперт поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
По мнению медика, ферменты едва ли помогут человеку избежать проблем с желудком при переедании. Однако и вреда от приема ферментов не будет:
"Хотите — пейте [ферменты], хотите — не пейте. Но думать, [мол], я вот выпил ферменты, поэтому я сейчас все себе позволю, как наемся и не будет у меня изжоги, не будет вздутия и так далее, — это наивно", – подчеркнул эксперт.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мясников развеял популярный миф о температуре.