Мясников усомнился в пользе ферментов для новогоднего застолья

"Хотите — пейте [ферменты], хотите — не пейте. Но думать, [мол], я вот выпил ферменты, поэтому я сейчас все себе позволю, как наемся и не будет у меня изжоги, не будет вздутия и так далее, — это наивно", – подчеркнул эксперт.