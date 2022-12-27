Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Доктор Мясников усомнился в пользе ферментов для новогоднего застолья

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников поставил под сомнение эффективность употребления ферментов перед праздничным застольем. Своим мнением эксперт поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников усомнился в пользе ферментов для новогоднего застолья
Фото: Кадр из программы "О самом главном"Кадр из программы "О самом главном"

По мнению медика, ферменты едва ли помогут человеку избежать проблем с желудком при переедании. Однако и вреда от приема ферментов не будет:

Врач Мясников объяснил, что нельзя делать при обмороке

"Хотите — пейте [ферменты], хотите — не пейте. Но думать, [мол], я вот выпил ферменты, поэтому я сейчас все себе позволю, как наемся и не будет у меня изжоги, не будет вздутия и так далее, — это наивно", – подчеркнул эксперт.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мясников развеял популярный миф о температуре.

Новости,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители