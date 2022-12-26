Ученые обнаружили неприятный эффект дневного сна

Специалисты Уральского федерального университета и Тюбингенского университета провели исследование, чтобы узнать, как работает мозг во сне. Однако ученые обнаружили неожиданное последствие дневного сна для психики. Результаты работы экспертов опубликованы в журнале Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience.

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Мозг во сне не отдыхает в отличие от тела. Он обрабатывает информацию, в частности, воспоминания – переносит в долговременную память из кратковременной. Этот процесс может протекать и после психологической травматизации, усугубляя ее. Данную гипотезу и решили проверить ученые.

Добровольцам (их было 18) с помощью громких звуков в лабораторных условиях стимулировали реакцию страха. Затем эти мужчины и женщины должны были спать в течение двух часов.

Таким образом ученым удалось подтвердить гипотезу о том, что сон после страшных событий усугубляет приобретенную тревогу. Однако аналогичный эффект специалисты обнаружили и после бодрствования: например, просмотр нейтрального с точки зрения эмоционального фона фильма или компьютерной игры также усиливали воспоминания о страхах.

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