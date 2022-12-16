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1 час назад

Как бессонница влияет на мозг

Мария Каткова

Люди страдают бессонницей по разным причинам. Одни до сих пор не могут восстановиться после коронавируса, другие не могут уснуть из-за нервов. Однако несмотря на причины бессонницы, ее последствия одинаковы для всех. В материале “Рамблера” — о том, как бессонница влияет на мозг.

Как бессонница влияет на мозг
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые выяснили, что больше всего страдает мозг людей спустя 15-20 лет после бессонницы. Исследование было проведено аналитиками из Финляндии и опубликовано в журнале “Старения и здоровья”.

Всего в исследовании приняли участие почти 4 тысячи человек от 55 до 77 лет. Около 80% участников были женского пола. Стоит отметить, что в исследовании участвовали только неработающие пенсионеры, а также те, кто уволился из-за инвалидности.

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Участникам задавали вопросы о количестве часов сна, проблемах с пробуждением, чувстве усталости и ночных пробуждениях. В итоге исследователи разделили ответы на три категории.

В первую категорию “короткий сон” вошли люди, которые спали менее шести часов. Во вторую “средний сон” – 6-8 часов, и в третью “длинный сон” – более 8 часов.

Далее участникам задали вопросы о работе их мозга. Их спрашивали о том, насколько хорошо они могут сосредотачиваться, как быстро запоминают новые вещи и насколько хорошо работает их память в целом. В качестве ответов они оценивали свои навыки по пятибалльной шкале.

В итоге ученые выяснили, что чем раньше и дольше длится бессонница, тем хуже когнитивные способности людей в будущем. Те, кто спал “средним сном” имели гораздо меньше проблем с запоминанием и концентрацией, чем те, кто спал “коротким сном”. Исследователи уверены, что нужно начинать лечить бессонницу уже при первых симптомах заболевания и призвали относиться серьезно к недостатку сна.

Один из авторов исследования пояснил, что во сне мозг продолжает работать, но делает это по-другому. Сон помогает мозгу обрабатывать и закреплять в памяти новые воспоминания, и это тоже связано с когнитивными функциями мозга.

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