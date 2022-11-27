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2 часа назад

Психиатр Николаева раскрыла неочевидную причину бессонницы

Катерина Саломе

Статистика бессонницы растет с каждым днем. О причинах этого недуга в беседе с News.ru рассказала психиатр Елена Николаева.

Психиатр раскрыла неочевидную причину бессонницы
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, одной из распространенных причин проблем со сном является избыток сладкого и мучного. Эти продукты провоцируют рост инсулина в крови, который выбрасывает в кровь кортизол и адреналин, подчеркнула она.

Врач объяснила, кто может столкнуться с сонным параличом

Эксперт советует сократить количество булок и шоколадок в рационе и добавить салаты, овощи, фрукты и цельные злаки. Также врач отметила, что при продолжительной бессоннице следует обратиться к врачу.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала продукты, вызывающие обеденную сонливость.

Новости,Елена Николаева,
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