Психиатр раскрыла неочевидную причину бессонницы

Статистика бессонницы растет с каждым днем. О причинах этого недуга в беседе с News.ru рассказала психиатр Елена Николаева.

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По словам специалиста, одной из распространенных причин проблем со сном является избыток сладкого и мучного. Эти продукты провоцируют рост инсулина в крови, который выбрасывает в кровь кортизол и адреналин, подчеркнула она.

Эксперт советует сократить количество булок и шоколадок в рационе и добавить салаты, овощи, фрукты и цельные злаки. Также врач отметила, что при продолжительной бессоннице следует обратиться к врачу.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала продукты, вызывающие обеденную сонливость.