Врач объяснила, кто может столкнуться с сонным параличом

Парасомния – или сонный паралич – это состояние неполного перехода между циклами сна и бодрствования. У кого оно возникает и можно ли его лечить, “Известиям” рассказала невролог Ирина Завалко.

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Сонный паралич возникает в момент перехода организма от фазы REM-сна (когда мы видим сновидения) к пробуждению, отметила эксперт. И если сознание пробуждается, то механизм, который контролирует работу мышц, еще “спит”.

“Этот механизм не дает нам демонстрировать свои сны в реальности, но его действие крайне пугает людей при пробуждении”, – объяснила невролог.

Испуганный необычной ситуацией мозг может обмануть своего хозяина. Поэтому некоторые люди в состоянии сонного паралича видят галлюцинации и ощущают чье-то присутствие, находясь физически в одиночестве.

Врач предупредила, что медикаментозного лечения сонного паралича нет. Как правило, число эпизодов сокращается, когда человек понимает природу состояния и не испытывает перед ним страх.

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