Невролог раскрыла главную опасность лунатизма

Лунатизмом называют переходное состояние между состоянием глубокого сна и бодрствованием. Почему оно возникает и требует коррекции, невролог Ирина Завалко рассказала в беседе с “Известиями”.

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Эксперт предупредила: столкнуться с лунатизмом можно, имея соответствующую наследственность. Также необычное поведение провоцируют стресс, недосып, чрезмерные нагрузки, жар и даже дискомфортные условия сна. В некоторых случаях – эпилепсия.

Лунатизму часто подвержены дети пяти-семи лет. С взрослением эпизоды снохождения случаются все реже, отметила Ирина Завалко.

Врач также упомянула препараты, которые помогают корректировать ситуацию. Но их применяют редко ввиду выраженных побочных эффектов.

Главные риски, связанные с лунатизмом – это травмы. Человек во время хождения во сне может упасть или сильно удариться.