Он также назвал четыре правила, которые помогут в борьбе с бессонницей и позволят не прибегать к приему лекарств. Во-первых, нужно ложиться и вставать в одно время, в том числе и в выходные. Во-вторых, нужно ежедневно гулять на улице для нормальной выработке мелатонина. В-третьих, необходимо сократить употребление табака, алкоголя и кофеина. В-четвертых, он посоветовал избегать физических нагрузок в вечернее время.