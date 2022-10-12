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3 часа назад

Сомнолог Калинкин назвал сокращение светового дня главной причиной бессонницы

Мария Каткова

Сомнолог и кардиолог Александр Калинкин рассказал о причинах сезонной бессонницы и назвал способы справиться с ней. Об этом сообщает радио Sputnik.

Калинкин отметил, что существует понятие "сезонная бессонница", которая появляется из-за сокращения светового дня. Это провоцирует сонливость днем, а также снижение работоспособности.

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Он также назвал четыре правила, которые помогут в борьбе с бессонницей и позволят не прибегать к приему лекарств. Во-первых, нужно ложиться и вставать в одно время, в том числе и в выходные. Во-вторых, нужно ежедневно гулять на улице для нормальной выработке мелатонина. В-третьих, необходимо сократить употребление табака, алкоголя и кофеина. В-четвертых, он посоветовал избегать физических нагрузок в вечернее время.

Если выполнение всех правил не помогает наладить режим сна спустя один-два месяца, необходимо обратиться к врачу, советует Калинкин.

Ранее сообщалось, что терапевт раскрыла причины и опасности сонливости.

Новости,Видео,Александр Калинкин,
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