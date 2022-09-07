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2 часа назад

Терапевт раскрыла причины и опасности сонливости

Мария Иглина

Врач-терапевт "СМ-Клиники" Фарида Беден рассказала о причинах сонливости, а также об опасности такого состояния. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, по словам эксперта, из-за сонливости у человека ухудшается память, концентрация внимания. Она также отметила, что гиперсомния возникает из-за несоблюдения гигиены сна. Сон должен быть непрерывным, восьмичасовым и лучше уделять сну время с 22:00–06:00, когда вырабатывается мелатонин, добавила Беден.

Также к причинам сонливости эксперт отнесла злокачественные новообразования, сахарный диабет, климакс, снижение уровня тестостерона, избыток мелатонина:

"Депрессия, паразитарные заболевания – различные паразиты, существуя в организме человека, выделяют продукты жизнедеятельности, приводящие к интоксикации, тем самым негативно влияют на нервную систему, вызывая сонливость. Атеросклероз сосудов, вследствие чего затрудняется кровоснабжение головного мозга".

Причинами гиперсонливости могут быть и недостаток витаминов D и B, травмы головного мозга, железодефицитная анемия, передозировка лекарств, ожирение и синдром хронической усталости.

Если самостоятельно не удается побороть сонливость, необходимо обратиться к профильному специалисту, заключила Беден.

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