Раскрыты неожиданные причины кариеса

Стоматолог-терапевт Егана Маруфиди рассказала о неожиданных причинах появления кариеса. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт назвала популярные причины появления кариеса: недостаточная гигиена, плохие пломбы или коронки, большое количество сладкого в рационе, наследственность и неправильный прикус.

Однако, по словам Маруфиди, существуют более неожиданные причины появления кариеса. К ним она относит: недосып, стресс и неправильное питание. Так, из-за бессонницы иммунная система вырабатывает недостаточно слюны для защиты зубов, а во время стресса человек непроизвольно сжимает челюсти.

Стоматолог призвала разбираться в плохом состоянии зубов и искать его причины, а потом устранять. Уже после этого можно заниматься лечением.