Как поздняя замена зубной щетки может привести к потере зубов

Если заменять зубную щетку несвоевременно, это может привести к большим проблемам с зубами. Об этом рассказал врач-стоматолог высшей категории Олег Конников URA.ru.

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Так, несвоевременная замена зубной щетки приводит к полному снижению эффективности самого процесса очистки полости рта и развитию воспалительных процессов в полости рта, а это может грозить потерей зубов.

«Будет травма мягких тканей, то есть, десна будет травмироваться. А это будет приводить к воспалительным процессам в полости рта, то есть, парадонтит, парадонтоз», — объяснил врач.

По его словам, самолечение здесь никак не поможет. Напротив, стоит обратиться к специалисту для профилактической чистки или рекомендаций относительно схемы чистки и зубной щетки.

Так можно избежать воспалительных заболеваний в полости рта, которые ведут к потере зубов.

«На каждой зубной щетке есть индикация ворсинок. Когда их цвет изменился, это и является признаком того, что щетку нужно менять», — уточнил стоматолог.