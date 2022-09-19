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3 часа назад

Чем опасен сон при включенном телевизоре

Мира Маркина

Многие люди привыкли засыпать с включенным телевизором. Более того, некоторые настолько пристрастились к такому образу жизни, что уже не могут спать без фонового шума фильмов или телепередач.

Чем опасен сон при включенном телевизоре
Фото: unsplashunsplash

Однако эта привычка отнюдь не безобидна. Подробнее о ее влиянии на организм – в материале "Рамблера".

Врачи-сомнологи установили, что ночной сон даже при тихо работающем телевизоре сбивает наши биологические часы. В ходе экспериментов специалисты выяснили, что искусственный свет, который исходит от экрана телевизора, может пагубным образом отражаться на метаболизме. А это, в свою очередь, чревато набором лишнего веса.

Дело в том, что у человека, засыпающего перед телевизором, увеличивается выработка гормона голода грелина. Из-за него нам хочется есть больше и чаще. А переедание тем временем провоцирует другие опасные заболевания – ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые недуги.

Но и это еще не все. Если вы регулярно засыпаете у ТВ, у вас хуже вырабатываются гормоны, подавляющие аппетит. И это опять приводит к набору веса.

Что любопытно, ученые также заметили, что свет от лампы не обладает таким эффектом, как свет телевизора.

Вот почему эксперты рекомендуют: если вам некомфортно спать в кромешной темноте, отдайте предпочтение ночнику. С ним будет уютно, и он безвреден.

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