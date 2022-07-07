От стресса до шизофрении: почему появляется бессонница

Из-за чего появляется бессонница и как с ней бороться? Рассказал "Рамблеру" психиатр, главный врач психиатрической клиники "Госпитальная" Марчел Додица.
По словам медика, диагностировать у себя нарушение сна достаточно легко: вы просто не спите и объективно чувствуете, что не высыпаетесь. Однако проблема бессонницы в том, что человек может спать, без проблем засыпать, но совершенно не высыпаться.
Как рассказал Марчел Додица, бессонница может быть признаком большого количества психических заболеваний - от легкого стресса до шизофрении.
"Бессонница может являться как признаком психоза, так и признаком просто каких-либо изменений - например, реакция на перелёты, на смену циркадного ритма и так далее. В случае со стрессом, с отсутствием психогигиены сна вы чувствуете, что засыпаете дольше, чем обычно, вы чувствуете нервозность. Но главный признак этого расстройства в том, что характер его приходящий и уходящий. То есть со временем бессонница пропадает, и со временем вы из этого состояния выходите. При действительно психических заболеваниях, при которых возникает бессонница, это состояние (отсутствие сна) без таблетированной поддержки не уходит", - объяснил врач.
Психиатр сравнил отказ мозга от сна с отказом мозга от еды:
"Мозг должен расслабляться и мозг должен желать сон в те моменты, когда он перенагружен. И тут возникает вопрос: что происходит? Почему процессы возбуждения преобладают над процессами торможения? То есть это как раз-таки возбуждение торможений - именно этот процесс непосредственно нарушен.
А перевозбудиться мозг может по огромному количеству причин. Я, как психиатр, считаю, что медикаментозная поддержка в этой ситуации обязательна и необходима, потому что сон и нарушение сна - это уже достаточно серьёзный симптом. И можно себя нарушением сна довести действительно до серьёзных последствий. Поэтому откладывать и думать, что бессонница - это как бы норма и часть нормальной жизни, ни в коем случае нельзя".
Медик отметил, что нужно прислушиваться к своему организму в отношении сна и обсуждать индивидуальные вопросы с лечащим врачом. Например, спать ли в обеденное время, если клонит в сон, или выпить чашку кофе для бодрствования.
"Рекомендуется вести дневник сна, а, возможно, даже вместе с сомнологом пройти различные исследования. То есть есть специальные врачи сомнологи, которые занимаются непосредственно нарушением сна, но также этим должны, конечно, заниматься психиатры. При назначении правильных медикаментозных препаратов сон вернётся за один день - абсолютно точно", - заключил врач.