От стресса до шизофрении: почему появляется бессонница

"Бессонница может являться как признаком психоза, так и признаком просто каких-либо изменений - например, реакция на перелёты, на смену циркадного ритма и так далее. В случае со стрессом, с отсутствием психогигиены сна вы чувствуете, что засыпаете дольше, чем обычно, вы чувствуете нервозность. Но главный признак этого расстройства в том, что характер его приходящий и уходящий. То есть со временем бессонница пропадает, и со временем вы из этого состояния выходите. При действительно психических заболеваниях, при которых возникает бессонница, это состояние (отсутствие сна) без таблетированной поддержки не уходит", - объяснил врач.