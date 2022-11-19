Диетолог назвала продукты, вызывающие обеденную сонливость

"Чем чаще человек так перекусывает, тем быстрее выделяется инсулин, тем быстрее он перерабатывает все это в жир и тем быстрее падает уровень глюкозы в крови, а значит человек скорее почувствует слабость. После такого прилива идет резкий откат - упадок сил, спутанность сознания, нежелание вообще что-либо делать. У многих это вызывает раздражение, оцепенение и даже психологический срыв. Еда, которая, казалось бы, должна давать энергию, на самом деле ее забирает".