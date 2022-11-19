Диетолог назвала продукты, вызывающие обеденную сонливость

Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием "Слово и дело" рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы победить обеденную сонливость.
По словам эксперта, чем плотнее прием пищи, тем сильнее чувство сонливости. Вот почему важно грамотно подходить к своему питанию:
"Чем тяжелее еда, тем сильнее будет чувство сонливости. Жареная картошка с мясом и десерт сверху потребуют огромного количества энергии для переваривания".
Соломатина рекомендовала проявлять осторожность при употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом. Такая еда богата быстрыми углеводами, благодаря чему энергия появляется сразу. Но вместе с тем она быстро иссекает, и следствием такого питания могут стать лишние килограммы:
"Чем чаще человек так перекусывает, тем быстрее выделяется инсулин, тем быстрее он перерабатывает все это в жир и тем быстрее падает уровень глюкозы в крови, а значит человек скорее почувствует слабость. После такого прилива идет резкий откат - упадок сил, спутанность сознания, нежелание вообще что-либо делать. У многих это вызывает раздражение, оцепенение и даже психологический срыв. Еда, которая, казалось бы, должна давать энергию, на самом деле ее забирает".
Чтобы не чувствовать сонливость после обеда, важно отказаться от тяжелой и быстроуглеводной пищи. Лучше, по мнению диетолога, отдать предпочтение овощам, нежирному мясу и сложным углеводам.
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