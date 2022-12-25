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23 минуты назад

Какова вероятность подхватить грибок в спортзале или бассейне

Даша Краснова
Петухов Семен Тихоновичэксперт

Некоторые даже не знают, что такое грибок ногтей, а другие не могут вылечить заболевание несколько лет. Что делать, чтобы не заразиться, расскажет "Рамблер".

Какова вероятность подхватить грибок в спортзале или бассейне
Фото: unsplashunsplash

Грибок ногтей — заболевание, которое связано с поражением ногтевой пластины и ногтевого ложа. Болезнь вызывают грибковые микроорганизмы. В большинстве случаев возбудители — дерматофиты (около 70%), затем кандида (20%) и недерматофитные грибы (плесневые, около 10%). Последние более часто диагностируются у людей, живущих в местах с влажным климатом.

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Что касается грибков, особенно грибов рода кандида, – то это нормальная флора организма человека, которая есть у всех здоровых людей. И они могут обостряться только при определенных ситуациях: снижение иммунитета, прием лекарственных препаратов, например антибиотиков. Сюда же относится случаи погрешности в питании, например увлечение сладким, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания.

Существует распространенный стереотип, что грибок можно подхватить в бассейне или спортивном зале, однако врачи отрицают его.

Врач раскрыла опасность грибов

"Что касается грибка и других инфекций, передающихся половым путем, то подхватить их в бассейне практически невозможно. В бассейне вода обрабатывается и принимаются для ее нормализации все необходимые антисептические меры. Естественно, плавание в бассейне может сопровождаться переохлаждением, за счет чего обострение вульавагинального кандидоза будет на порядок вероятнее. У женщин в менопаузе, при нарушении функции яичников, при гипоэстрогенных состояниях – нарушается вагинальная флора, поэтому также может быть чаще обострение грибка. Поэтому сказать, что грибок был подхвачен в бассейне, можно с трудом. Если женщина носит на тренировке неправильное, синтетическое белье, спровоцированное им поотделение, может способствовать нарушению флоры".
Петухов Семен Тихонович
Петухов Семен ТихоновичВрач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Единственный момент, когда действительно можно передать грибок – это находиться в душевой без сланцев. Но это грибок другого вида — к кандиде не относятся, это именно дерматомикозы. Заболевание чаще возникает на ногтях ног. В лечении грибка ногтей придется набраться терпения. Некоторым удается избавиться от инфекции за год, но часто процесс затягивается. Первое и самое важное — обращаться к врачу на ранних этапах болезни. Когда поражено менее половины ногтя или даже всего лишь один, то можно рассматривать вариант применения только наружных препаратов.

Профилактика грибка

  • Отказ от тесной и узкой обуви.
  • Лечение хронических заболеваний (сахарного диабета, варикозного расширения вен и других).
  • Профилактика ран и травм кожи и ногтей.
  • Отказ от хождения босиком в общественных местах (бани, бассейны, душевые).
  • Отказ от обуви на босую ногу, всегда надевайте носки.
  • Опрыскивание стоп и ногтей противогрибковым средством после посещения бани, сауны или бассейна.
Болезни и лекарства,Семен Петухов,
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