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17 минут назад

Терапевт Киселева предупредила об опасности отравления при употреблении грибов с алкоголем

Мира Маркина

Терапевт, эндокринолог Елена Киселева в беседе с "Лентой.ру" объяснила, почему опасно сочетать съедобный грибы с алкоголем.

Врач раскрыла опасность грибов
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за несоблюдения правил сбора грибов. В связи с тем, что грибы накапливают соли тяжелых металлов, токсичные органические вещества и радиоактивные элементы, их нельзя собирать вблизи трасс, ж/д путей, заводов и вредных производств.

Кроме того, Киселева предупредила, что отравиться можно, если хранить грибы более 18-24 часов в полиэтиленовых пакетах и пластиковых ведрах или неправильно их готовить:

"Только некоторые грибы можно употреблять без предварительной термической обработки. Основную массу грибов необходимо вымочить и проварить в течение не менее получаса перед дальнейшим приготовлением (жаркой, засолкой). Также опасность представляет употребление некоторых грибов с алкоголем (так называемые чернильные грибы)".

Однако даже при правильном хранении грибы могут очень быстро прийти в негодность. В числе тревожных признаков, на которые надо обратить внимание – отсутствие матового блеска, темные пятна, черные точки, увлажнение и осклизнение грибов, изменение запаха и потемнение пластинок с обратной стороны шляпок.

В заключение терапевт напомнила, что грибы тяжело усваиваются организмом, поэтому пациентам с заболеваниями ЖКТ лучше от них отказаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах отравления грибами.

Новости,Елена Киселева,
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