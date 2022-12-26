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1 час назад

Терапевт Звонков назвал "нормальную" продолжительность простуды

Катерина Саломе

Организм может самостоятельно победить простуду. Но если выздоровление не наступает за определенное время, необходимо обратиться за медицинской помощью. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-терапевт Андрей Звонков.

При нормальной работе иммунной системы симптомы могут пройти за несколько часов или в течение первых суток, объяснил эксперт. В этот период можно, по словам специалиста, воздержаться от приема медикаментов.

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"Вы можете простыть, чихнуть и выздороветь. Или почихать днем, а на следующий день будете здоровы. Мы постоянно переживаем такие состояния. Это вариант нормы. Собственно, ради этого наш организм и имеет иммунную систему", – отметил Звонков.

По его словам, бить тревогу нужно в случае, если болезнь не проходит дольше трех дней. Тогда врач настоятельно рекомендует обратиться за медицинской помощью.

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