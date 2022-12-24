Сомнолог рассказал, как быстро просыпаться в темноте

Сомнолог и профессор Роман Бузунов рассказал о способах, которые помогут быстро просыпаться даже в темное время суток. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Он отметил, что для легкого пробуждения важно уделять сну достаточное время. Для этого он посоветовал выработать привычку — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. В таком случае просыпаться будет легче.

Также он добавил, что зимой и осенью просыпаться сложнее из-за темноты за окном. В связи с этим он посоветовал приобрести светобудильник. Такой гаджет постепенно заполняет комнату светом и готовит организм к пробуждению. Дело в том, что даже с закрытыми глазами сетчатка получает световое воздействие и готовит к пробуждению.

После пробуждения сомнолог посоветовал включать свет во всей квартире, чтобы быстрее проснуться. Еще один способ — ставить будильники в разные концы комнаты, чтобы проснуться, выключая их.