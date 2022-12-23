Жировой гепатоз развивается вследствие нарушения процессов очистки организма важным органом – печенью. Почему так происходит и какие симптомы укажут на заболевание, диетолог Елена Соломатина рассказала “Вечерней Москве”.
Жировой гепатоз печени возникает на фоне неправильного питания, он грозит людям с ожирением, нередко появляется у диабетиков.
Нарушение функций печени отражается на свертываемости крови. Поэтому на коже могут появляться синяки, красные точки, пятна (на лице их часто принимают за пигментацию).
Жировой гепатоз влияет на то, как организм усваивает медикаменты. Поэтому может случиться внезапная передозировка.
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