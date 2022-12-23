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1 час назад

Диетолог Соломатина перечислила внешние признаки жирового гепатоза

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Жировой гепатоз развивается вследствие нарушения процессов очистки организма важным органом – печенью. Почему так происходит и какие симптомы укажут на заболевание, диетолог Елена Соломатина рассказала “Вечерней Москве”.

Жировой гепатоз печени возникает на фоне неправильного питания, он грозит людям с ожирением, нередко появляется у диабетиков.

Когда в крови много жирных кислот, печень пытается эти кислоты вывести. В конечном итоге кислот становится так много, что она их просто не в состоянии вывести и сама претерпевает ожирение, (...) печень начинает замещаться соединительной тканью.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Нарушение функций печени отражается на свертываемости крови. Поэтому на коже могут появляться синяки, красные точки, пятна (на лице их часто принимают за пигментацию).

Названы продукты для восстановления печени

Жировой гепатоз влияет на то, как организм усваивает медикаменты. Поэтому может случиться внезапная передозировка.

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