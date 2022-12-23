Ученые нашли главную причину потери обоняния после COVID-19

Команда ученых из трех университетов (Дьюка, Гарвардского и Калифорнийского) провела исследование с целью выяснить истинную причину изменения обоняния у пациентов, столкнувшихся с новой коронавирусной инфекцией. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В распоряжении ученых оказались образцы эпителия, взятые из носа 24 пациентов с коронавирусом (девять добровольцев столкнулись с длительной потерей обоняния). Специалисты обратили внимание на инфильтрацию Т-клеток, которые ответственны за воспалительные процессы в обонятельном эпителии. Процесс проникновения клеток в несвойственную им среду не прерывался, даже когда вирус покидал организм.

Еще одно важное открытие – у добровольцев обнаружили сокращение количества обонятельных сенсорных нейронов. Это произошло из-за повреждения ткани в процессе длительного воспаления.

По мнению ученых, их исследование поможет объяснить причины других симптомов при длительном течении COVID-19 (например, слабость и одышку), а также начать поиски их лечения.

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