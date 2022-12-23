Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
2 часа назад

Ученые нашли главную причину потери обоняния после COVID-19

Мира Маркина

Команда ученых из трех университетов (Дьюка, Гарвардского и Калифорнийского) провела исследование с целью выяснить истинную причину изменения обоняния у пациентов, столкнувшихся с новой коронавирусной инфекцией. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В распоряжении ученых оказались образцы эпителия, взятые из носа 24 пациентов с коронавирусом (девять добровольцев столкнулись с длительной потерей обоняния). Специалисты обратили внимание на инфильтрацию Т-клеток, которые ответственны за воспалительные процессы в обонятельном эпителии. Процесс проникновения клеток в несвойственную им среду не прерывался, даже когда вирус покидал организм.

Врач назвал признаки тромбоза после коронавируса

Еще одно важное открытие – у добровольцев обнаружили сокращение количества обонятельных сенсорных нейронов. Это произошло из-за повреждения ткани в процессе длительного воспаления.

По мнению ученых, их исследование поможет объяснить причины других симптомов при длительном течении COVID-19 (например, слабость и одышку), а также начать поиски их лечения.

Ранее “Рамблер” писал, почему у мужчин растет грудь.

Коронавирус,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители