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21 минуту назад

Врач Тарасов назвал признаки тромбоза после коронавируса

Мира Маркина

Медики давно заметили тенденцию к возникновению тромбов в организме людей, перенесших заболевание любым из штаммов COVID-19. На какие симптомы ни в коем случае нельзя закрывать глаза, если вы болели коронавирусом, на своей странице ВКонтакте рассказал Дмитрий Тарасов, главный врач Челябинской ГКБ №1.

Врач назвал признаки тромбоза после коронавируса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик отметил: тромбоз может развиться у любого пациента – как у здорового, так и у того, кто имеет хронические заболевания в анамнезе.

“И вдруг врачи предупреждают — возможен тромбоз. А если недоглядели, то и крайне неприятные исходы”, — объяснил Тарасов.

Названы продукты, повышающие риск тромбоза

Внезапные боли, отеки, посинение кожи и повышение температуры в конечностях могут свидетельствовать об образовании тромбов в кровотоке. В этот ряд также входят ощущение нехватки дыхания, одышка, кашель с выделением крови, боли в груди. Важно обратиться за помощью к специалистам при наличии одного или нескольких вышеперечисленных симптомов.

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Коронавирус,Дмитрий Тарасов,
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