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3 часа назад

Токсиколог Кутушов рассказал о продуктах, повышающих риск тромбоза

Мария Кимакович

В своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что из-за некоторых продуктов кровь становится более густой. Поэтому крайне важно следить за тем, что вы едите.

Названы продукты, повышающие риск тромбоза
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметил, что кровь загустевает, когда в организме не хватает аминокислот и белков. А это значит, что свой ежедневный рацион необходимо составлять таким образом, чтобы в нем обязательно присутствовали морская рыба, нежирное мясо, мясо птицы, яйца и молочные продукты.

Также стоит, по словам специалиста, чаще есть лук, имбирь, семечки, чеснок, цитрусовые и свеклу.

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Потребление некоторых других продуктов Кутушов рекомендовал сократить или же вовсе отказаться от них. Способствуют загустению крови, по словам врача, жирное мясо, консервы, копченые продукты, сахар, бананы, картофель, алкоголь и даже гречка.

Кроме того, Кутушов отметил необходимость обращать внимание на питьевой режим, поскольку вода не дает крови загустеть.

Также вы можете узнать о неожиданных причинах развития тромбоза.

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