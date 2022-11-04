Названы продукты, повышающие риск тромбоза

В своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что из-за некоторых продуктов кровь становится более густой. Поэтому крайне важно следить за тем, что вы едите.

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Эксперт отметил, что кровь загустевает, когда в организме не хватает аминокислот и белков. А это значит, что свой ежедневный рацион необходимо составлять таким образом, чтобы в нем обязательно присутствовали морская рыба, нежирное мясо, мясо птицы, яйца и молочные продукты.

Также стоит, по словам специалиста, чаще есть лук, имбирь, семечки, чеснок, цитрусовые и свеклу.

Потребление некоторых других продуктов Кутушов рекомендовал сократить или же вовсе отказаться от них. Способствуют загустению крови, по словам врача, жирное мясо, консервы, копченые продукты, сахар, бананы, картофель, алкоголь и даже гречка.

Кроме того, Кутушов отметил необходимость обращать внимание на питьевой режим, поскольку вода не дает крови загустеть.