Врач рассказала о неожиданных причинах развития тромбоза

«Кроме того, длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги», – объяснила врач.