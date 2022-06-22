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1 час назад

Врач рассказала о неожиданных причинах развития тромбоза

Мира Маркина

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с "Москвой 24" предупредила о неожиданных причинах появления тромбоза.

Врач рассказала о неожиданных причинах развития тромбоза
Фото: unsplash.comunsplash.com

Доктор отметила, что в группе риска находятся пожилые люди и те, кто мало двигается, употребляет недостаточно жидкости и страдает от варикозного расширения вен.

«Кроме того, длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги», – объяснила врач.

Кардиолог отметила, что все это опасно развитием таких серьезных проблем, как инсульт, инфаркт и закупорка легочной артерии.

Ранее мы писали, что доктор Мясников рассказал об опасности лекарственных средств от аритмии.

Болезни и лекарства,
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