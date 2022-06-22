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3 часа назад

Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии

Мира Маркина

Доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в программе "О самом главном" предупредил россиян об опасности препаратов от аритмии.

Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Доктор объяснил, что лекарства, призванные облегчать состояние пациента при нарушениях в ритме сердца, могут лишь серьезно усугубить ситуацию.

«Всегда, когда мы сталкиваемся с аритмией, доставляющей человеку неудобства, мы говорим, что лучше не принимать противоаритмические лекарства, а стараться удержать нормальный синусовый ритм», — уточнил Мясников.

Доктор также отметил, что если аритмия не доставляет серьезных неприятностей самочувствию пациента, никакие препараты принимать не стоит.

Ранее мы рассказывали, что доктор Мясников советует делать при ожоге борщевиком.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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