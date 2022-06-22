Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии

Доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в программе "О самом главном" предупредил россиян об опасности препаратов от аритмии.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Доктор объяснил, что лекарства, призванные облегчать состояние пациента при нарушениях в ритме сердца, могут лишь серьезно усугубить ситуацию.

«Всегда, когда мы сталкиваемся с аритмией, доставляющей человеку неудобства, мы говорим, что лучше не принимать противоаритмические лекарства, а стараться удержать нормальный синусовый ритм», — уточнил Мясников.

Доктор также отметил, что если аритмия не доставляет серьезных неприятностей самочувствию пациента, никакие препараты принимать не стоит.