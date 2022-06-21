Мясников объяснил, что делать при ожоге борщевиком

Борщевик опасен и для детей, и для взрослых. Алгоритм действий при ожоге этим растением раскрыли врач и телеведущий Александр Мясников и дерматолог Ирина Гостева в эфире программы «О самом главном» (Россия 1).

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Токсическое воздействие борщевика усиливается на солнце. Поэтому после ожога рекомендуется не подвергаться инсоляции как минимум в течение двух суток.

Дерматолог объяснила, что снять неприятные ощущения вследствие ожога, можно с помощью примочек из листового черного чая.

«Нужно заварить крепкий черный чай. Как следует охладить его. Затем окунать в него полотенце и, как следует отжав, прикладывать на пораженный участок кожи. Держать ровно столько, сколько чувствуешь холод — это примерно минута. После этого опять опускаешь, отжимаешь, прикладываешь», — объяснила процедуру врач.

Сразу после контакта с борщевиком следует принять антигистаминные препараты, промыть пораженное место водой с мылом. Можно нанести на ожог зубную пасту с ментолом, а после – мазь на основе цинка или пантенол.