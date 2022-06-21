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4 часа назад

5 крайне опасных растений, от которых нужно держаться подальше

Мира Маркина

Необязательно идти в густой лес, чтобы наткнуться на эти растения. Порой они растут возле жилых домов и даже в оживленных парках. Подробнее о растениях, к которым опасно приближаться – в материале "Рамблера".

5 опасных растений, от которых нужно держаться подальше
Фото: AdobeStockAdobeStock

Борщевик Сосновского

AdobeStock

В соке борщевика содержатся фуранокумарины, которые лишают кожу защиты от ультрафиолета. Вот почему после прикосновения к этому растению на коже возникают ожоги и крупные волдыри, даже если солнце уже далеко не в зените. Более того, если сок борщевика попадет на слизистую глаз, можно ослепнуть.

Лютик

AdobeStock

На первый взгляд лютик выглядит как обычный полевой цветок, но в данном случае первое впечатление обманчиво. Сок ядовитого лютика приводит к серьезному раздражению кожи – к зуду, и волдырям. Если пыльца лютика попадет в рот или нос, она может спровоцировать кашель и спазмы гортани.

Ядовитый дуб

AdobeStock

Листики и стебли ядовитого дуба содержат масло урушиолов, которое провоцирует сильную аллергию – зудящую красную сыпь с шишками. Как отмечают специалисты из американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) крайне тяжелые случаи могут потребовать неотложной помощи.

Живокость (дельфиниум)

AdobeStock

Это растение относится к семейству лютиковых, поэтому контакт с ним приводит к схожим последствиям – сок и пыльца живокости вызывают сильное раздражение.

Пастернак луговой

AdobeStock

С составе сока и пыльцы пастернака есть псоралены – вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету. При контакте с пастернаком луговым в течение суток возникают серьезные ожоги. Наибольшую опасность растение представляет в период цветения (июль и август).

Болезни и лекарства,
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