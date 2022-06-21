5 опасных растений, от которых нужно держаться подальше

Необязательно идти в густой лес, чтобы наткнуться на эти растения. Порой они растут возле жилых домов и даже в оживленных парках. Подробнее о растениях, к которым опасно приближаться – в материале "Рамблера".

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Борщевик Сосновского

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В соке борщевика содержатся фуранокумарины, которые лишают кожу защиты от ультрафиолета. Вот почему после прикосновения к этому растению на коже возникают ожоги и крупные волдыри, даже если солнце уже далеко не в зените. Более того, если сок борщевика попадет на слизистую глаз, можно ослепнуть.

Лютик

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На первый взгляд лютик выглядит как обычный полевой цветок, но в данном случае первое впечатление обманчиво. Сок ядовитого лютика приводит к серьезному раздражению кожи – к зуду, и волдырям. Если пыльца лютика попадет в рот или нос, она может спровоцировать кашель и спазмы гортани.

Ядовитый дуб

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Листики и стебли ядовитого дуба содержат масло урушиолов, которое провоцирует сильную аллергию – зудящую красную сыпь с шишками. Как отмечают специалисты из американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) крайне тяжелые случаи могут потребовать неотложной помощи.

Живокость (дельфиниум)

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Это растение относится к семейству лютиковых, поэтому контакт с ним приводит к схожим последствиям – сок и пыльца живокости вызывают сильное раздражение.

Пастернак луговой

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