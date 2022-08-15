4 симптома, которые указывают на наличие тромбов

Согласно статистике, каждый четвертый человек в мире умирает от тромбоза. Для этого коварного заболевания характерны сгустки крови, которые возникают в сосудах, и, как следствие, мешают нормальной циркуляции крови.

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Если вовремя не распознать болезнь, она может быть чревата серьезными последствиями. А именно инфарктом или инсультом. Подробнее о четырех симптомах, которые сигнализируют о тромбах – в материале "Рамблера".

Регулярные судороги

Частые судороги указывают на нарушение кровообращения. Вот почему данный симптом может также говорить о тромбозе. Если вы сталкиваетесь с судорогами на постоянной основе, не затягивайте с походом к врачу.

Тошнота без причины

Во время отравления или беременности тошнота вполне оправдана. Но если вы часто испытываете рвотные позывы, и они не связаны с вышеперечисленными причинами, проблема может крыться в тромбозе. Как правила, тошнота сигнализирует об образовании сгустков в мезентериальных сосудах, которые снабжают кровью разные отделы кишечника.

Кожа "горит"

Испытывали ли вы чувство, словно кожа нагревается и горит изнутри? Если да – отправляйтесь к врачу. Этот симптом также проявляется при наличии тромбов.

Опухшие конечности

Отекшие руки или ноги должны насторожить вас, особенно если отек не спадает. Как правило, опухает именно то место, где закупоривается сосуд, но иногда припухлость распространяется на всю конечность.