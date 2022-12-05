По каким симптомам можно распознать развитие диабета

Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская перечислила ранние симптомы, которые могут указывать на развитие такого распространенного и опасного заболевания, как диабет. Ее слова приводит издание Aif.ru .

По словам эксперта, все эти признаки могут быть сигналами о начале серьезного заболевания, потому важно не упустить время и вовремя проконсультироваться со специалистом и сдать необходимые анализы.