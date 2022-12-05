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1 час назад

Эндокринолог Рутковская: по каким симптомам можно распознать развитие диабета

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская перечислила ранние симптомы, которые могут указывать на развитие такого распространенного и опасного заболевания, как диабет. Ее слова приводит издание Aif.ru.

По каким симптомам можно распознать развитие диабета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Рутковская призвала внимательнее относится к своему самочувствию и насторожиться в случае появления подобных симптомов:

  • частое мочеиспускание;
  • резкие изменения в весе (имеют значение как потеря килограммов, так и их прибавление);
  • расплывчатое, нечеткое зрение;
  • быстрая утомляемость организма и вялость;
  • длительное заживление ссадин, ран и других повреждений.

Как понять, что у вас сахарный диабет.

По словам эксперта, все эти признаки могут быть сигналами о начале серьезного заболевания, потому важно не упустить время и вовремя проконсультироваться со специалистом и сдать необходимые анализы.

Для раннего выявления сахарного диабета зачастую достаточно обследования в рамках стандартной диспансеризации.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему при диабете часто появляется цистит.

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