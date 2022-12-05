По каким симптомам можно распознать развитие диабета

Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская перечислила ранние симптомы, которые могут указывать на развитие такого распространенного и опасного заболевания, как диабет. Ее слова приводит издание Aif.ru.
Рутковская призвала внимательнее относится к своему самочувствию и насторожиться в случае появления подобных симптомов:
По словам эксперта, все эти признаки могут быть сигналами о начале серьезного заболевания, потому важно не упустить время и вовремя проконсультироваться со специалистом и сдать необходимые анализы.
Для раннего выявления сахарного диабета зачастую достаточно обследования в рамках стандартной диспансеризации.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему при диабете часто появляется цистит.