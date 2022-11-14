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1 час назад

Как понять, что у вас сахарный диабет

Мира Маркина
Калмыкова Зиля Асхатовнаэксперт

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сахарного диабета страдают более 422 миллионов человек во всем мире. Заболевание является одной из основных причин инфарктов и инсультов, поэтому важно вовремя его распознать и начать лечение. Какие симптомы указывают на наличие сахарного диабета? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как понять, что у вас сахарный диабет
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам врача-терапевта, эндокринолога Зили Калмыковой, общие проявления сахарного диабета — сухость во рту, чрезмерная жажда, сильное чувство голода, учащенное мочеиспускание, расплывчатость зрения. Однако симптомы разнятся в зависимости от типа заболевания.

При сахарном диабете 1 типа часто наблюдаются: повышенный аппетит, резкое снижение массы тела, быстрая утомляемость, слабость, тошнота и рвота. Сахарный диабет 1 типа проявляется ярко, характерен для детей и молодых. А вот сахарный диабет 2 типа может длительное время не давать о себе знать, поэтому важно заниматься скринингом заболевания после 45 лет.
Калмыкова Зиля Асхатовна
Калмыкова Зиля Асхатовна Эндокринолог, семейный врач, терапевт

Сахарный диабет второго типа — это инсулинонезависимый диабет. Он вызван неспособностью организма эффективно использовать вырабатываемый им инсулин и возникает чаще всего на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности. Большинство людей с диабетом, около 95%, страдают именно от диабета второго типа. Его симптомы менее выражены. Помимо общих признаков, на сахарный диабет могут указывать сильная усталость, онемение и покалывание в руках и ногах, медленное заживление ран.

Если вы заметили у себя подобные симптомы, обратитесь к врачу и сдайте анализ на уровень глюкозы в крови.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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