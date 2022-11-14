Как понять, что у вас сахарный диабет

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сахарного диабета страдают более 422 миллионов человек во всем мире. Заболевание является одной из основных причин инфарктов и инсультов, поэтому важно вовремя его распознать и начать лечение. Какие симптомы указывают на наличие сахарного диабета? Рассказываем в материале "Рамблера".

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По словам врача-терапевта, эндокринолога Зили Калмыковой, общие проявления сахарного диабета — сухость во рту, чрезмерная жажда, сильное чувство голода, учащенное мочеиспускание, расплывчатость зрения. Однако симптомы разнятся в зависимости от типа заболевания.

При сахарном диабете 1 типа часто наблюдаются: повышенный аппетит, резкое снижение массы тела, быстрая утомляемость, слабость, тошнота и рвота. Сахарный диабет 1 типа проявляется ярко, характерен для детей и молодых. А вот сахарный диабет 2 типа может длительное время не давать о себе знать, поэтому важно заниматься скринингом заболевания после 45 лет. Калмыкова Зиля Асхатовна Эндокринолог, семейный врач, терапевт

Сахарный диабет второго типа — это инсулинонезависимый диабет. Он вызван неспособностью организма эффективно использовать вырабатываемый им инсулин и возникает чаще всего на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности. Большинство людей с диабетом, около 95%, страдают именно от диабета второго типа. Его симптомы менее выражены. Помимо общих признаков, на сахарный диабет могут указывать сильная усталость, онемение и покалывание в руках и ногах, медленное заживление ран.