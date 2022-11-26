Почему у больных диабетом часто появляется цистит

Люди с сахарным диабетом восприимчивы к инфекциям, в том числе мочевыводящих путей. Ученые подошли на шаг ближе к пониманию, почему. Подробнее с их выводами вас познакомит “Рамблер”.

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Высокий уровень сахара в крови, вызванный диабетом, ослабляет врожденную иммунную систему. Это повышает вероятность регулярных инфекций. Люди с сахарным диабетом также нередко имеют проблемы с недержанием мочи, неполным опорожнением мочевого пузыря, что нередко провоцирует заболевания мочевыводящих путей.

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Исследование Nature Communications, опубликованное в сентябре 2022, показало, что диабет влияет на уровень пептида под названием псориазин. Он в организме действует как антибиотик. Когда его уровень низок, мочевой пузырь лишается клеточного барьера, из-за чего риск проникновения бактерий по уретре в организм возрастает. Иммунитет снижается.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые собрали клетки мочевого пузыря и образцы крови у людей с I, II типом диабета и преддиабетом. Им предстояло исследовать потенциальную связь между уровнем глюкозы и количеством антимикробного пептида в организме.

Авторы исследования обнаружили, что высокий уровень сахара в крови был связан с более низким уровнем псориазина. А он в свою очередь привел к изменениям в клеточных мембранах и цитоскелетах мочевого пузыря.

“Этот белок фактически является первой линией защиты от бактерий в мочевом пузыре. Поскольку у них (пациентов с диабетом – прим.ред.) снижена способность вырабатывать этот белок, они более подвержены инфекциям”, – отметил уролог и медицинский директор Urology Cancer Specialists Адам Рамин.

Еще одна опасность кроется в том, что обычно инфекции мочевыводящих путей лечат антибиотиками. Это повышает риск появления устойчивых к антибиотикам бактериальных штаммов и влечет необходимость искать альтернативные варианты лечения или профилактики.

Избегание высокого уровня глюкозы улучшает иммунную функцию и, согласно исследованию, повышает уровень псориазина, помогая бороться с вредоносными бактериями. Также авторы работы убеждены: поддержание здорового веса и употребление большого количества жидкости предотвращает обезвоживание, запоры и в теории может снизить вероятность появления цистита.