Эндокринолог рассказала, почему у мужчин растет грудь

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Тelegram-канале о здоровье о причинах появления “женской” груди у мужчин.

По мнению медика, у мужчин начинает расти грудь из-за частого употребления алкоголя. Эта привычка приводит к повышению активности фермента ароматаза.

“Он конвертирует мужской гормон тестостерон в эстрадиол, отвечающий за главные женские процессы в организме”, — объяснила медик.

Павлова предупредила, что растет не только грудь, но и количество жировых отложений, распухает предстательная железа.

Еще одна скрытая опасность увлечения спиртными напитками – жировая болезнь печени, когда клетки органа перерождаются и замещаются жировой клетчаткой. Это заболевание нередко заканчивается циррозом.

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