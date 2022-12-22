Колоноскопия: что надо знать о самом важном исследовании

При упоминании колоноскопии большинство из нас испытывают не самые приятные эмоции. Даже те, кто не делал процедуру, имеют о ней свое (часто ошибочное) представление. Многие заранее считают ее неприятной и страшной. Колопроктолог, хирург, кандидат медицинских наук Татьяна Гарманова рассказывает читателям "Рамблера", почему ваши страхи скорее всего не имеют ничего общего с реальностью.

Зачем нужна колоноскопия?

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Для проведения колоноскопии используется специальный прибор – колоноскоп. Это длинный шланг с камерой на конце. Данный прибор вводится в толстую кишку через анальное отверстие, что позволяет визуально осмотреть состояние кишечника.

В обычном состоянии кишка – просто спавшийся мышечный мешок, а потому просто так осмотреть ее не получится. Сперва кишку нужно раздуть, а уже потом проводить осмотр.



Колоноскопия проводится для того, чтобы найти патологии кишечника. Чаще всего ее назначают для обнаружения так называемой «плюс-ткани» – образований, которых раньше не было и быть не должно (полипы, злокачественные опухоли). Другая распространенная причина назначения – воспалительные процессы в кишечнике. Гарманова Татьяна Николаевна Кмн, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им МВ Ломоносова, научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им МВ Ломоносова, врач хирург, колопроктолог, онколог

Но зачем же нам знать, что в кишечнике есть полипы? Чаще всего они никак не мешают жить пациенту и не вызывают никаких неприятных симптомов – не болят, не сопровождаются кровотечением. Однако надо помнить, что практически все злокачественные образования толстой кишки когда-то были полипами. Именно поэтому, убрав полип до его перерождения в рак, вы можете спасти себе жизнь.

Как проводится колоноскопия?

В интернете есть очень много историй о том, как же проводится эта процедура. Чаще всего о колоноскопии говорят как о чем-то страшном, некомфортном, тяжелом.

Да, возможно, что это действительно не самое приятное исследование, но ничего катастрофического и ужасного в нем нет. И во многом результат и комфортность проведения зависят от подготовки пациента.



Подготовка начинается за несколько дней. Тем, кому предстоит колоноскопия, нужно изменить свой рацион, сократив потребление (или отказавшись совсем) продуктов, которые содержат большое количество пищевых волокон. Накануне исследования придется выпить специальное мощное слабительное – оно позволит очистить всю толстую кишку. Объем этого препарата обычно довольно большой. Но очень важно выпить его целиком. Гарманова Татьяна Николаевна Кмн, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им МВ Ломоносова, научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им МВ Ломоносова, врач хирург, колопроктолог, онколог

Если подготовка правильная, то на следующий день, когда врач уже будет проводить исследование, ему будет удобно и комфортно посмотреть всю кишку.

Для того, чтобы пациент не переживал и не волновался, исследование можно провести под седацией. Ему просто делают укол, он засыпает, а просыпается уже после завершения процедуры.

Кому нельзя проводить колоноскопию?

Некоторым людям колоноскопия не показана, им назначать процедуру нельзя или не нужно. Это пациенты с обострением дивертикулярной болезни (острым дивертикулитом), а также те, у кого диагностированы так называемые обтурирующие опухоли толстой кишки. Из-за них подготовить кишечник к проведению колоноскопии при помощи слабительного просто невозможно.

Но все это скорее исключение, чем правило. Абсолютному большинству пациентов провести колоноскопию возможно.

Как часто нужно делать колоноскопию?

Сперва разберемся с тем, когда нужно начинать ходить на эту процедуру. Если нет жалоб, каких-либо проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, то посетить ее впервые следует в 45 лет. Следующий визит зависит от результата первого. Если в ходе исследования ничего не было обнаружено, никаких полипов и даже намеков на них, то следующее исследование проводится через 10 лет. В том случае, если что-то обнаружено, то «график» проведения исследования зависит от того, что именно нашел врач – он и установит регулярность следующих посещений.



Другая группа пациентов – люди, у которых есть жалобы. Это может быть беспричинное (немотивированное) изменение стула, появление примеси крови, слизи, неприятные ощущения. В таких ситуациях колоноскопия выполняется по показаниям, вне зависимости от возраста пациента. Гарманова Татьяна Николаевна Кмн, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им МВ Ломоносова, научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им МВ Ломоносова, врач хирург, колопроктолог, онколог

Колоноскопию нередко воспринимают неоднозначно – люди боятся боли, опасаются, что им проткнут кишечник во время исследования. Однако осложнения во время колоноскопии очень редки, вероятность, что кишка будет перфорирована при проведении процедуры, стремится к нулю.

Очень важно делать это исследование в качественных медучреждениях, где работают профессионалы, занимающиеся проведением колоноскопии на постоянной основе.

Самое главное, о чем нужно помнить – польза от колоноскопии в разы превышает гипотетический вред процедуры и все возможные риски.