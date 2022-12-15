Врач раскрыла болезни, на которые указывают "печеночные ладони"

По словам врача, покраснение ладоней многие воспринимают как дерматологическую проблему и сразу же пытаются мазать руки кремом. Однако, такой симптом на самом деле может говорить о диабете, гипертериозе, циррозе печени, и диагностируется у беременных женщин. Врачи называют симптом "печеночными ладонями" или эритемой.