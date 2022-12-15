Врач раскрыла болезни, на которые указывают "печеночные ладони"

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, какие болезни укажут на "печеночные ладони". Об этом сообщает aif.ru.
По словам врача, покраснение ладоней многие воспринимают как дерматологическую проблему и сразу же пытаются мазать руки кремом. Однако, такой симптом на самом деле может говорить о диабете, гипертериозе, циррозе печени, и диагностируется у беременных женщин. Врачи называют симптом "печеночными ладонями" или эритемой.
Для диагностирования эритемы врач врач проверяет функцию печени, уровень железа и быстрой глюкозы, тиреоид-стимулирующий гормон. Если результаты обследования выявят основное заболевание, то врач составит план лечения.
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