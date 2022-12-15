Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
3 часа назад

Врач Слюняева раскрыла болезни, на которые указывают "печеночные ладони"

Диана Товсепова

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, какие болезни укажут на "печеночные ладони". Об этом сообщает aif.ru.

Врач раскрыла болезни, на которые указывают "печеночные ладони"
Фото: PxherePxhere

По словам врача, покраснение ладоней многие воспринимают как дерматологическую проблему и сразу же пытаются мазать руки кремом. Однако, такой симптом на самом деле может говорить о диабете, гипертериозе, циррозе печени, и диагностируется у беременных женщин. Врачи называют симптом "печеночными ладонями" или эритемой.

Для диагностирования эритемы врач врач проверяет функцию печени, уровень железа и быстрой глюкозы, тиреоид-стимулирующий гормон. Если результаты обследования выявят основное заболевание, то врач составит план лечения.

Диетолог заявила об опасности голодания перед Новым годом

Ранее мы писали о том, как больные десна влияют на здоровье сердца.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители